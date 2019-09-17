Медведев: Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны

Сегодня, 17 сентября, в Стрельне проходит ежегодная встреча глав правительств России и Китая, на которой присутствуют Дмитрий Медведев и его коллега Ли Кэцян. В рамках двусторонней дискуссии чиновники обсудили прибыль от двустороннего товарооборота и побеседовали о дальнейших коллективных планах, в частности - в сфере освоения космоса.

"Ещё одно важное, масштабное направление – это сотрудничество в космической сфере. Речь идёт и о совместных лунных миссиях. Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны, заниматься вопросами дальнего космоса, создать объединённый центр данных на материалах таких экспедиций", - приводит заявление российского премьера пресс-служба Кремля.

Добавим, периодически о покорении единственного спутника Земли вспоминает и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Например, в октябре 2018 года директор госкорпорации давал обещание через 6-7 лет запустить трансфер до Луны, а также обследовать её с помощью специальных роботов-аватаров.