Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:50

Медведев: Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны

фото ЗакС политика Медведев: Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны

Сегодня, 17 сентября, в Стрельне проходит ежегодная встреча глав правительств России и Китая, на которой присутствуют Дмитрий Медведев и его коллега Ли Кэцян. В рамках двусторонней дискуссии чиновники обсудили прибыль от двустороннего товарооборота и побеседовали о дальнейших коллективных планах, в частности - в сфере освоения космоса.

"Ещё одно важное, масштабное направление – это сотрудничество в космической сфере. Речь идёт и о совместных лунных миссиях. Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны, заниматься вопросами дальнего космоса, создать объединённый центр данных на материалах таких экспедиций", - приводит заявление российского премьера пресс-служба Кремля.

Добавим, периодически о покорении единственного спутника Земли вспоминает и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Например, в октябре 2018 года директор госкорпорации давал обещание через 6-7 лет запустить трансфер до Луны, а также обследовать её с помощью специальных роботов-аватаров.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:00    
Дорогой Ли Кэцян!
Обязательно отправьте на Луну вашего собеседника Медведева и его шефа Путина - в знак дружбы с русским народом.
Мы будем искренне признательны китайскому народу. И ни в коем случае не возвращайте их на Землю.
Пусть они останутся в памяти человечества как Белка и Стрелка ХХ1 века.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:44 Муниципал: Два избиркома не опубликовали итоги муниципальных выборов

21:21 После выборов, перед футболом: В Петербурге состоялся митинг по итогам дня голосования

20:50 Навальный поблагодарил медиаперсон за единение в поддержку Устинова   1

20:27 Муниципал: МО "Гагаринское"  вновь возглавила Трифонова

20:15 Родители, чьи дети стали жертвами теракта в Беслане, получат небольшие надбавки к пенсии

20:03 Резник: Беглов - губернатор опричников   5

19:50 Медведев: Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны   1

19:23 В Петербурге начался митинг против фальсификаций на выборах   1

19:20 "Дождь": Покинувший Мосгордуму Метельский может получить пост советника Собянина

18:50 В Петроградском районе отменят 7 коммерческих маршрутов с июля 2020 года

18:48 Суд подтвердил законность миллионного штрафа компании, загрязнившей Мурзинку

18:34 Депутат Вишневский просит чиновников ускориться   3

18:20 Лукашенко: Убежден, что без участия США конфликт в ДНР урегулировать не получится   8

18:05 Муниципал: В совете «Южно-Приморского» будут заседать метивший в губернаторы муниципал и активист «Красивого Петербурга»

17:55 Трамвайную линию от Купчино до Славянки построят в течение 5 лет

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru