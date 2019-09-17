Резник: Беглов - губернатор опричников Депутат Законодательного собрания Максим Резник, выступая на митинге 17 сентября, накануне инаугурации раскритиковал петербургского градоначальника Александра Беглова, назвав его "губернатором опричников". - Этот снеговик первомайский никогда не будет губернатором свободных петербуржцев, - заявил со сцены депутат. Резник также анонсировал новый большой митинг оппозиции, намеченный на начало ноября. Акция на площади Ленина продлилась меньше часа и закончилась скандированием лозунга "За любого кроме Беглова". Александр Беглов победил на губернаторских выборах 8 сентября, получив 64,4% голосов при явке в 30%. Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 3 1 Беглов Александр 1 2 Резник Максим

Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен