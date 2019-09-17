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20:15

Родители, чьи дети стали жертвами теракта в Беслане, получат небольшие надбавки к пенсии

фото ЗакС политика Родители, чьи дети стали жертвами теракта в Беслане, получат небольшие надбавки к пенсии

Жители Северной Осетии, жизни чьих детей унес теракт в Беслане в 2004 году, начиная с 2020 года станут получать надбавку к пенсии в размере 3 тысяч рублей, поделился министр труда и социального развития республики Борис Хубаев.

"В связи с обращением родителей детей, погибших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года в Беслане, с просьбой установить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 3 тысяч рублей за каждого погибшего ребенка, подготовлен проект постановления правительства республики", - цитирует послание Хубаева "Интерфакс".

На данный момент пенсии по старости получают 79 граждан, чьи дети стали жертвами трагедии.

Новая мера поддержки вступит в силу с 1 января 2020 года.

Трагедия в Беслане произошла 1-3 сентября 2004 года. Тогда боевики захватили в заложники более тысячи учеников и учителей школы №1. В результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека, 186 из них - дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

Российские власти утверждают, что штурм начали после того, как террористы стали убивать заложников. В ходе расследования теракта выдвигалась версия о применении тяжелого вооружения во время штурма, что повлекло за собой большое количество жертв. Официально эта версия не была подтверждена.

 

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