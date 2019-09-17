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20:50

Навальный поблагодарил медиаперсон за единение в поддержку Устинова

фото ЗакС политика Навальный поблагодарил медиаперсон за единение в поддержку Устинова

Политик Алексей Навальный похвалил за солидарность людей творческих профессий, коллективно поддержавших своего коллегу Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за "вывих плеча" росгвардейца.

По мнению оппозиционера, та часть интернет-сообщества, которая решила "ополчиться" на медиаперсон, в негативном форме интересуясь тем, где те были и почему молчали, когда сажали других участников протестов, действует в корне неверно.

"Ребят, в нашей стране все так запуганы, так разобщены и так приучены к беспомощности, что любое коллективное действие и публичное высказывание — прорыв. Хоть кто-то хоть за кого-то вступается — уже здорово. Сидел человек с телефоном в руках и решил повесить не свою фотку с рекламой чего-то, а политическое требование освободить политзаключенного. Каждый, кто это сделал, — огромный молодец. Если каждый из нас вступится хоть за кого-то, то с этого и начнётся то самое «один за всех и все за одного»", - пишет Навальный у себя в блоге.

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом имеется видеозапись, доказывающая, что Устинов в мероприятии не участвовал, а спокойно стоял у метро в то время, как к нему подбежала группа нацгвардейцев и силой его задержала. Такие же показания дали свидетели, адвокаты настаивали на просмотре записи, однако суд ни к кому не прислушался.

За Устинова вступились многие российские актеры и музыканты.

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21:21    
Предлагаю депутатам Мосгордумы поставить вопрос главе Конституционного Суда Зорькину с требованием истолковать статью Конституции о "не больше двух сроков подряд". Я считаю что это "не больше двух сровок и то если они подряд, а если не подряд - то все, только один". Правом потребовать истолкования этой статьи у Конституционного Суда обладают далеко не все граждане России согласно №1 Федеральному закону - о Конституционном Суде - а только например законодательные органы субхектов Федерации, т.е. например мосгордума.
 Подробнее в статье "почему .. демократия суверенная"

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