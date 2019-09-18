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9:26

Руководители "Эха", "Дождя", "Новой газеты" попросили Чайку отменить приговор Устинову

фото ЗакС политика Руководители "Эха", "Дождя", "Новой газеты" попросили Чайку отменить приговор Устинову

Генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева, издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов коллегиально обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке с требованием отменить обвинительный приговор актеру Павлу Устинову. Текст обращения опубликовал у себя в Telegram-канале Венедиктов.

Авторы послания отмечают, что приговор очередному фигуранту "московского дела", осужденному на 3,5 года за "насилие" над силовиком, необоснованно жесток - особенно потому, что судья не стал изучать видео, доказывающее обратное: при задержании молодой человек не сопротивлялся, грубо действовали лишь набросившиеся на него лица. Таким образом, подчеркнули представители медиа, суд нарушил принцип состязательности сторон, что повлияло на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.

"Учитывая все вышеизложенное, просим Вас внести апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда с требованием об отмене приговора, вынесенного 16.09.2019 г. Тверским районным судом города Москвы в отношении Устинова", - настаивают подписанты.

Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом имеется видеозапись, доказывающая, что Устинов в мероприятии не участвовал, а спокойно стоял у метро в то время, как к нему подбежала группа нацгвардейцев и силой его задержала. Такие же показания дали свидетели, адвокаты настаивали на просмотре записи, однако суд ни к кому не прислушался.

За Устинова вступились многие именитые российские актеры и музыканты.

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