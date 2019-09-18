Руководители "Эха", "Дождя", "Новой газеты" попросили Чайку отменить приговор Устинову

Генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева, издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов коллегиально обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке с требованием отменить обвинительный приговор актеру Павлу Устинову. Текст обращения опубликовал у себя в Telegram-канале Венедиктов.

Авторы послания отмечают, что приговор очередному фигуранту "московского дела", осужденному на 3,5 года за "насилие" над силовиком, необоснованно жесток - особенно потому, что судья не стал изучать видео, доказывающее обратное: при задержании молодой человек не сопротивлялся, грубо действовали лишь набросившиеся на него лица. Таким образом, подчеркнули представители медиа, суд нарушил принцип состязательности сторон, что повлияло на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.

"Учитывая все вышеизложенное, просим Вас внести апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда с требованием об отмене приговора, вынесенного 16.09.2019 г. Тверским районным судом города Москвы в отношении Устинова", - настаивают подписанты.

Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом имеется видеозапись, доказывающая, что Устинов в мероприятии не участвовал, а спокойно стоял у метро в то время, как к нему подбежала группа нацгвардейцев и силой его задержала. Такие же показания дали свидетели, адвокаты настаивали на просмотре записи, однако суд ни к кому не прислушался.

За Устинова вступились многие именитые российские актеры и музыканты.