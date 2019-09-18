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11:00

"Вопиющая несправедливость": Андрей Турчак вступился за Павла Устинова

фото ЗакС политика "Вопиющая несправедливость": Андрей Турчак вступился за Павла Устинова

Заместитель председателя Совфеда, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак опубликовал в своем Instagram пост, в котором выражает негодование в связи с делом актера Павла Устинова.

"Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать", - пишет Турчак.

Как и многие другие, единоросс просмотрел ролик, на котором запечатлено задержание Устинова, и констатировал, что актер не предпринимал никаких действий, которые могли бы привлечь внимание правоохранителей и в момент захвата не оказывал сильного сопротивления.

"Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо", - полагает Турчак.

Главный единоросс уверен, что все неучтенные в деле обстоятельства должен пересмотреть суд вышестоящей инстанции.

"Мы вместе должны добиваться справедливости", - подытожил послание Турчак.

Примечательно, но геотэг к заметке - Мариинский дворец (Санкт-Петербург). В этом здании располагается Заксобрание города, где сегодня проходит инаугурация избранного губернатора Александра Беглова.

Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом имеется видеозапись, доказывающая, что Устинов в мероприятии не участвовал, а спокойно стоял у метро в то время, как к нему подбежала группа нацгвардейцев и силой его задержала. Такие же показания дали свидетели, адвокаты настаивали на просмотре записи, однако суд ни к кому не прислушался.

За Устинова вступились многие именитые российские актеры и музыканты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:20    
11-11
Сявка, вот и не кипешись, не дрищи пеной и не учи отца и баста. Лезешь в актив зоны, а залезешь на кар.

11:18    
Да, это вопиющее ДАВЛЕНИЕ на суд! Это беспредел со стороны оппозиции, некоторых чиновников, партбоссов, вроде Турчака! О каком тогда правовом государстве мы говорим???

11:11    
Суд вынес решение! Его надо неукоснительно выполнять или обжаловать по закону! Это ВСЁ!!! А не трындеть с завыванием и заламыванием рук по-турчаковски!

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