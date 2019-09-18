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11:15

Беглов стал губернатором Петербурга

фото ЗакС политика Беглов стал губернатором Петербурга

В Мариинском дворце 18 сентября проходит церемония вступления в должность губернатора Петербурга Александра Беглова.

Должностной нагрудный знак главы города ему вручил председатель городского Заксобрания Вячеслав Макаров. Перед этим председатель СПбИК передал Беглову заверенную копию решения Горизбиркома об итогах губернаторских выборов, а новоизбранный градоначальник произнес присягу.

Напомним, Беглов победил на губернаторских выборах в первом туре, получив 64,43% голосов избирателей при явке 30,07%.

До этого с 3 октября 2018 года по решению Владимира Путина он был врио губернатора Петербурга.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:20    
Поздравляю Беглова! Успехов ему в работе во благо петербуржцев-ленинградцев!

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