Жириновский ждет объединения с Белоруссией де-юре

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с своеобразным заочным советом президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Думский депутат вернул в сферу публичного обсуждения тему потенциального объединения России и Белоруссии в унитарное государство, о чем много дискутировали аналитики в конце 2018 года как о механизме продления полномочий Владимира Путина после 2024 года. По мнению Жириновского, выраженному в Telegram, согласие политического долгожителя из соседней страны гарантированно и с большой буквы впишет его имя в историю.

"Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. <...> Где захотят говорить по-белорусски – пожалуйста", - разрешил автор канала.

При этом Белоруссии ему даже мало: аппетиты Жириновского простираются и на Украину.

"В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", - указал Жириновский на важность момента.

Почему это нужно именно сейчас, никак не объясняется.