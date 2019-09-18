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Новости

11:26

Жириновский ждет объединения с Белоруссией де-юре

фото ЗакС политика Жириновский ждет объединения с Белоруссией де-юре

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с своеобразным заочным советом президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Думский депутат вернул в сферу публичного обсуждения тему потенциального объединения России и Белоруссии в унитарное государство, о чем много дискутировали аналитики в конце 2018 года как о механизме продления полномочий Владимира Путина после 2024 года. По мнению Жириновского, выраженному в Telegram, согласие политического долгожителя из соседней страны гарантированно и с большой буквы впишет его имя в историю.

"Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. <...> Где захотят говорить по-белорусски – пожалуйста", - разрешил автор канала.

При этом Белоруссии ему даже мало: аппетиты Жириновского простираются и на Украину.

"В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", - указал Жириновский на важность момента.

Почему это нужно именно сейчас, никак не объясняется.

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15:23    
14:30 Саша-браво!!! Значит, хаящие местных евреев, особенно депутатов, являются самыми настоящими русофобами, включая тебя, разумеется.

14:30    
14:15. Нет! Путин только что в Израиле заявил, что в малюсеньком Израиле проживает 2 миллиона(!!!!!!!) русскоязычных граждан, потому Израиль-это Россия!!! Да и Великий Сталин, когда создавал Израиль в 1945 году, полагал, что он станет форпостом СССР на Ближнем Востоке, а то и одной из советских республик!

14:15    
Россия это Израиль!

12:27    
Жириновский по этой теме абсолютно прав!!! Украина и Белоруссия-это Россия! Был бы ВЕЛИКИЙ Сталин жив, то воссоединение республик произошло бы за один день и без единого выстрела, как в 1939 г. И на Западе бы никто не дернулся как и в те времена все тихо просопели!

11:32    
Слова, слова... Нейролингвистическое программирование.
За такие, как у него, деньги сын юриста и должен говорить не глупо и с дальним прицелом - польстить народу.

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