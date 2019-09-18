Лимонов презирает высказывающихся в поддержку осужденного актера Устинова

Политик и писатель Эдуард Лимонов высказал невысокое мнение о том общественном шуме, который поднялся вокруг приговора Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за якобы нападение на омоновца, несмотря на то, что, наоборот, целая толпа омоновцев напала на него. Лимонов брезгливо пишет о выборочности, с которой интеллигенция берется поддерживать того или иного человека, по классовому признаку. В новом посте он вспомнил 2002 год, когда известные люди массово защищали от нападок в прессе писателя Владимира Сорокина, а его, сидевшего в тюрьме, игнорировали. Впрочем, о последнем обстоятельстве он не особо жалеет.

"Сейчас они защищают Устинова. А чего меня не защищали? Якобы там что-то один раз сказал пен-клуб. Может и сказал один раз. Я обошёлся без них. Сел, получил приговор отсидел, вышел. Какая обида, что вы? Разве можно обижаться на безмозглых насекомых?", - сформулировал он свою реакцию на актуальные события.

В защиту Устинова после скандального приговора, вынесенного 16 сентября, высказались медийные звезды в диапазоне от Алексея Венедиктова до Максима Галкина, и даже один из главных единороссов Андрей Турчак.