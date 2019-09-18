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12:20

Дело участника "массовых беспорядков" в Москве вернули в прокуратуру

фото ЗакС политика Дело участника "массовых беспорядков" в Москве вернули в прокуратуру

Мещанский райсуд Москвы вернул обратно в прокуратуру дело Айдара Губайдулина, которого обвиняли в том, что он на акции 27 июля бросил в сторону силовиков пластиковую бутылку, информирует "Медиазона". Юношу выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Примечательно, но о возврате дела ходатайствовала сама прокуратура, пояснив свое намерение необходимостью уточнить фабулу обвинения.

Программист Губайдулин - один из фигурантов "московского дела" о "массовых беспорядках", в рамках которого реальные сроки по разным обвинениям уже получили 7 человек. Еще шестеро пребывают под следствием.

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