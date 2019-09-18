Находящийся под уголовным преследованием Древарх Просветленный покинул Россию

Эксцентричный активист из Архангельской области Андрей Христофоров, более известный как Древарх Просветленный, эмигрировал из России. Это связано с тем, что он является фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому и находится под подпиской о невыезде. О своем побеге он сообщил местному изданию 29.ru.

"В Архангельске они же мне крылья защемили. Меня поставили в безвыходное положение: мне тут дерево не посадить, не воспитать ни одного полицейского в духе посадского движения. Естественно, мне пришлось расправлять крылья, хвост по ветру, и дальше заниматься любимым делом", - рассказал активист.

По его словам, передряги последнего времени, в которые он попадает, побудили жену подать на развод с ним. Защитники Шиеса не рады случившемуся.

"Мы сожалеем, что Архангельск лишился своего символа, и надеемся на то, что однажды на Шиес снова приедет этот весёлый, жизнерадостный и отзывчивый человек", - говорится в сообществе "Поморье - не помойка".

Уголовное преследование экоактивиста началось, когда он попытался при помощи стоп-крана выйти из поезда на станции Шиес, на которой поезд не стал останавливаться. В результате он был избит полицией и применил к одному из людей в форме электрошокер. Христофоров - инвалид II группы.