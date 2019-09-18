Адвокаты Устинова обжаловали его приговор в Мосгорсуде

Защита Павла Устинова подала апелляцию в Мосгорсуд на решение Тверского суда, 16 сентября приговорившего актера к тюремному сроку за якобы "вывих плеча" бойцу Росгвардии на протестном митинге 3 августа, передает "Интерфакс".

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Напомним, Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом имеется видеозапись, доказывающая, что Устинов в мероприятии не участвовал, а спокойно стоял у метро в то время, как к нему подбежала группа нацгвардейцев и силой его задержала.

В защиту Устинова высказались медийные персоны в диапазоне от Алексея Венедиктова до Максима Галкина, и даже один из главных единороссов Андрей Турчак.