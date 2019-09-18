Милонов считает, что защитники актера Устинова давят на суд

Депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов выразил недовольство общественной кампанией возмущения относительно приговора Павлу Устинову, отправленного в колонию на 3,5 года за якобы вивихнутое плечо омоновца на акции 3 августа. По его мнению, это производит неправильный эффект на органы власти, которые обязаны быть беспристрастными.

"Конечно же, мы видим давление на суд. Кое-кому решение суда не понравилось. Когда оно их устраивает, они говорят, что суд правильный, а если не устраивает, то, мол, и уважать его не следует. Для достижения своих целей они используют актеров, представителей шоу-бизнеса", - заявил он в интервью изданию Nation News.

Милонову кажется, что публичные заступники плохо знакомы с материалами дела и подробностями инцидента, в то время как в России имеется масса случаев действительно несправедливых приговоров, о которых все молчат.

"Драться с полицией нельзя", - декларирует депутат.

В защиту актера Устинова публично высказались такие известные медиаперсоны, как Юрий Дудь, Гарик Харламов, Максим Галкин, Александр Паль, Максим Галкин. Неожиданно к их рядам примкнул влиятельный единоросс Андрей Турчак.

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