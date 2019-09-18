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Муниципал

13:30

ЦИК направил в Петербург "десант" для разбора ситуации в МО "Озеро Долгое"

фото ЗакС политика ЦИК направил в Петербург "десант" для разбора ситуации в МО "Озеро Долгое"

Центризбирком внял коллективному обращению представителей партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко", выражавшим крайнюю обеспокоенность ситуацией в МО "Озеро Долгое", где уже который день не утихают протесты оппозиции, недовольной исходом прошедших мунвыборов.

"Поскольку серьезность поступившей информации требует немедленной проверки и реагирования со стороны ЦИК России, в Санкт-Петербург срочно направлена группа, состоящая из члена ЦИК России А.Ю. Кинева и работников Аппарата ЦИК России, для выяснения обстоятельств и оперативного осуществления неотложных действий непосредственно на месте", - гласит послание ЦИК.

Помимо прочего в Центризбиркоме заявили, что все поступившие им материалы о нарушениях в муниципалитете были направлены на рассмотрение в Следком "с пометкой срочно". Ситуация, подытожили в ведомстве, взята на особый контроль.

Между тем, ИКМО "Озеро Долгое" уже отчиталась об исходе голосования - соответствующее объявление появилось на дверях комиссии 13 сентября. Согласно посланию комиссии, результаты волеизъявления граждан были опубликованы в местной газете 11 сентября, а итоги были подведены уже 10 сентября. Согласно выходным данным газеты, номер подписан в печать 10 сентября в 11:00. При этом, как следует из ГАС "Выборы", протоколы об итогах голосования были подписаны только после 23:00 10 сентября.

Также муниципальный избирком проводил пересчет голосов, из-за которого оппозиция не попала в совет. Они 12 сентября пришли в ИКМО, чтобы убедиться в сохранности бюллетеней. Не попавшие в совет после пересчета кандидаты намерены добиваться отмены итогов выборов в этом муниципалитете.

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эллочка ВДВшница

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