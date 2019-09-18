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Муниципал

13:57

В здании ИКМО "Новоизмайловское" напали на любознательного кандидата

фото ЗакС политика В здании ИКМО "Новоизмайловское" напали на любознательного кандидата

​​Кандидат в МО "Новоизмайловское" Ульяна Тимофеева столкнулась с физическим насилием в здании ИКМО. Он предприняла попытку запечатлеть на камеру то, как представители избирательной комиссии не выдают протоколы и пренебрегают жалобами. За свою активность женщина получила по голове, после чего вынуждена была отправиться в травмпункт, говорится в Telegram-канале движения "Объединенные демократы".

Напомним, муниципальные выборы в 2019 году ознаменовались скандальными пересчетами голосов на не менее странных основаниях. В стане "Яблока" утверждают, что в результате такого рода пересчетов они недосчитались как минимум 24 муниципальных мандатов. Наиболее симптоматично выглядит сюжет, связанный с МО "Остров Декабристов".

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Фотография: Штаб Алексея Навального в Петербурге


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:22    
Нехорошо начали - плохо кончат. Но с залётом.

14:33    
Пидоры напали на девушку.

14:11    
В Московском районе все муниципалитеты захватила организованная преступность, связанная с местными властями.

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