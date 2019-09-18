"Солидарные надомники, исчезающие бюллетени": "Открытые медиа" рассказали о странностях победы Беглова

"Открытые медиа" изучили ход выборов губернатора Петербурга и пришли к выводу, что победа, доставшаяся врио Александру Беглову, не лишена некоторых "аномалий".

Например, отмечают журналисты, для многих наблюдателей 8 сентября неожиданностью оказалось огромное количество граждан, желающих выразить свое волеизъявление на дому. Согласно итоговым подсчетам, наибольшее количество "надомников" зафиксировано во Фрунзенском районе: на некоторых участках комиссиям удалось обойти свыше 150 человек - что уже само по себе подозрительно.

"У меня два члена комиссии и пара наблюдателей обходили 10 человек-„надомников“ почти пять часов. За день вообще нереально обойти больше 30 человек, даже если ходить двумя группами", - сообщил "Открытым медиа" один из председателей УИКов, добавив, что готов поверить максимум в 50 человек, проголосовавших дома на одном участке.

Как удалось выяснить изданию, процент голосов, отданных за Беглова, разительно выше среди граждан, участвовавших в электоральном процессе именно на дому. Например, в УИК 1221 за избранного губернатора проголосовало 331 человек на участке и 181 человек - на дому. Таким образом, с учетом надомников он получил 75,6% голосов, а без их учета - всего 49%.

Также на 362 участках для голосования из 1900 было выдано на 10% больше бюллетеней для "квартирного" волеизъявления. Средний результат Беглова на таких участках достиг 81% против итоговых общегородских 64,4%.

Другая обнаруженная изданием аномалия - потерянные или попросту исчезнувшие бюллетени. Многим участковым избирательным комиссиям было выдано разительно больше листов, нежели по итогам голосования оказалось в урне. Данная ситуация сложилась во многих УИКах.

Например, в Кировском районе на участке № 633 избирателям выдали 1169 бюллетеней, а в урне в итоге оказались лишь 1004 штуки. Рядом, в № 643, "испарились" 120 бюллетеней из 1114. В Петроградском районе на участке № 1612 недосчитались 75 бюллетеней, № 1614 - 55 штук. Однако бесспорным "лидером" по пропажам оказался тот же Фрунзенский район: там на участке № 2092 не удалось обнаружить 204 бюллетеня, а рядом - в № 2093 - почти 300.

"Обычно избиратели уносят с участков не более 1−2% бюллетеней, (обычно это максимум 15−20 штук), а тут - почти везде более 10%. Вероятнее всего, это количество изъято кем-то из административно зависимых членов комиссии во время подсчёта", - поделился мнением эксперт движения в защиту прав избирателей "Голос" Иван Шукшин.

Примечательно, но на выборах президента в 2018 году на наиболее "отличившихся" на сей раз УИКах некоторые бюллетени также не попадали в урны.

Версию о несостоявшемся вбросе косвенно может подтвердить история в МО "Гражданка". Там петербуржец обнаружил на одной из местных мусорок пачку бюллетеней, содержащих в себе волеизъявление граждан, выраженное на голосовании 8 сентября. Согласно данным системы ГАС "Выборы", в день голосования на 23 избирательных участках МО "Гражданка" были потеряны 235 бюллетеней.

Сегодня, 18 сентября, в Мариинском дворце состоялась инаугурация Беглова: при явке в 30% он победил с результатом в 64,4% голосов.

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