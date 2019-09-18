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Новости

14:45

"Дождь": В Кремле ожидают пересмотра дела актера Устинова

фото ЗакС политика "Дождь": В Кремле ожидают пересмотра дела актера Устинова

Высказанная секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком позиция о несправедливости вынесенного приговора в отношении Павла Устинова согласуется с точкой зрения, которой придерживаются в аппарате главы государства. Как поделились осведомленные источники с "Дождем", исход дела пересмотрят при апелляции, которая сегодня была подана в Мосгорсуд.

На сей раз, предположили информаторы телеканала, вышестоящая инстанция может и посмотреть видео, которое не стал изучать районный суд, так как это "совсем другой кейс". По словам другого источника, запись будет приобщена к делу, так как там точно видно, что плечо силовика было вывихнуто "по неосторожности". Приговор, вынесенный Устинову, собеседник в администрации президента объясняет в том числе отсутствием у актера сильного адвоката.

"С Устиновым все будет хорошо, а вот с судебной системой беда", - добавил другой приближенный к Кремлю источник "Дождя".

Напомним, Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом имеется видеозапись, доказывающая, что Устинов в мероприятии не участвовал, а спокойно стоял у метро в то время, как к нему подбежала группа нацгвардейцев и силой его задержала. 

В защиту Устинова высказались медийные персоны от Алексея Венедиктова до Максима Галкина, и даже один из главных единороссов Андрей Турчак.

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16:12    
15:40 Ты можешь увидеть злейшего врага России в зеркальце, милая (-ый,-ое). Такие, как ты, обиженные жизнью существа, распространяющие вокруг себя ненависть, влезая в политику приносят в общество нестабильность и разрушения. Если их вовремя не остановят.

15:40    
14:56. Прозападники-ненавистники России, её злейшие враги! Их нельзя ни в коем случае пропускать во власть! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Из этого надо исходить и в будущем! Не забываем старое правило, что если враг не сдаётся, то его безжалостно уничтожают, как террористов, фашистов и тд.!

14:56    
Теперь самое время посмотреть: кто был "антигероями" этого опереточного путча №2? Кто был инициатором отказа в регистрации кандидатов в Мосгордуму? Кто всё это довёл до состояния массового конфликта? Кто заранее подготовил не просто разгон, а массовые задержания на мирных акциях в августе? Кто отдавал незаконные распоряжения в суды о штамповке приговоров? Кто сопровождал процесс нагнетанием истерии с требованиями массовых репрессий? Кто сделал всё, чтобы москвичи на выборах шарахнулись от власти как от чумной?

14:52    
А может наш независимый суд мужественно и совершенно по закону не прогнётся из-за вопиющего давления со всех сторон и оставит приговор в силе? По Кокорину с Мамаевым судьи же проявили принципиальность, хотя давление тоже было сильное, к примеру...

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