"Дождь": В Кремле ожидают пересмотра дела актера Устинова

Высказанная секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком позиция о несправедливости вынесенного приговора в отношении Павла Устинова согласуется с точкой зрения, которой придерживаются в аппарате главы государства. Как поделились осведомленные источники с "Дождем", исход дела пересмотрят при апелляции, которая сегодня была подана в Мосгорсуд.

На сей раз, предположили информаторы телеканала, вышестоящая инстанция может и посмотреть видео, которое не стал изучать районный суд, так как это "совсем другой кейс". По словам другого источника, запись будет приобщена к делу, так как там точно видно, что плечо силовика было вывихнуто "по неосторожности". Приговор, вынесенный Устинову, собеседник в администрации президента объясняет в том числе отсутствием у актера сильного адвоката.

"С Устиновым все будет хорошо, а вот с судебной системой беда", - добавил другой приближенный к Кремлю источник "Дождя".

Напомним, Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом имеется видеозапись, доказывающая, что Устинов в мероприятии не участвовал, а спокойно стоял у метро в то время, как к нему подбежала группа нацгвардейцев и силой его задержала.

В защиту Устинова высказались медийные персоны от Алексея Венедиктова до Максима Галкина, и даже один из главных единороссов Андрей Турчак.