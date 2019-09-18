Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:01

На Дворцовой площади пикетируют в поддержку Устинова

фото ЗакС политика На Дворцовой площади пикетируют в поддержку Устинова

Солидарно с москвичами неравнодушные судьбе актера Павла Устинова петербуржцы вышли в одиночные пикеты на Дворцовую площадь, информирует Telegram-канал "Медуза LIVE".

Горожане по очереди стоят у Александринской колонны с плакатом "Свободу Павлу Устинову".

Ранее аналогичная акция началась в Москве: там очередь из пикетирующих собралась у входа в администрацию президента. Среди выходящих подержать плакат граждан - коллеги Устинова по цеху.

ustinov_piket_spb.jpg (437 KB)

Фото: "Медуза LIVE"

Актера приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом имеется видеозапись, доказывающая, что Устинов в мероприятии не участвовал, а спокойно стоял у метро в то время, как к нему подбежала группа нацгвардейцев и силой его задержала.

Также сегодня в поддержку Устинова высказался секретарь генсовета "Единой России" Александр Турчак, прибывший в Петербург на церемонию инаугурации Александра Беглова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:58    
Интересно то, что Устинов честно отслужил срочную в Росгвардии, стоял как все в оцеплениях, но Золотов даже пальцем не пошевелил, чтобы разобраться в деталях произошедшего с ним. Зато за него вступились актёры, начиная с Райкина, к которому в театр он пришёл после службы. Вот так, господа росгвардейцы, случись что-то с вами, ваши начальники о вас даже и не вспомнят.

15:58    
15-44
Вы, к сожалению, правы, Ваша "тупость зашкаливает", если Вы, голуба, не понимаете, что человек, вышедший на площадь с плакатом, никак не может быть тупым.

15:44    
Рабочее ведь время, а эти бездельники-тунеядцы с дурацкими плакатиками стоят...Тупость зашкаливает!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:55 Новый участок Красносельско-Калининской линии спроектируют за 743 млн рублей

16:50 Муниципал: Главу "Волковского" выбрали на "тайном" заседании

16:41 Муниципал: Члена ЦИК не пустили в МО "Озеро Долгое"   2

16:26 РПЦ инициировала проверку материалов "московского дела" на предмет нарушений   1

16:19 В Купчино спустя год после начала работ разрешили строить хоккейную академию

15:56 Муниципал: Представители ЦИК приехали в ИКМО "Озеро Долгое"   1

15:17 Активисты продолжают жаловаться на сжигание мусора под Колтушами

15:01 На Дворцовой площади пикетируют в поддержку Устинова   3

14:45 "Дождь": В Кремле ожидают пересмотра дела актера Устинова   4

14:10 "Солидарные надомники, исчезающие бюллетени": "Открытые медиа" рассказали о странностях победы Беглова   2

13:57 Муниципал: В здании ИКМО "Новоизмайловское" напали на любознательного кандидата   3

13:30 Муниципал: ЦИК направил в Петербург "десант" для разбора ситуации в МО "Озеро Долгое"   1

13:16 Милонов считает, что защитники актера Устинова давят на суд   7

13:01 Эсерам не дали заявить о фальсификациях на муниципальных выборах во время заседания ЗакСа

12:56 Адвокаты Устинова обжаловали его приговор в Мосгорсуде

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru