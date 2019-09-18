На Дворцовой площади пикетируют в поддержку Устинова

Солидарно с москвичами неравнодушные судьбе актера Павла Устинова петербуржцы вышли в одиночные пикеты на Дворцовую площадь, информирует Telegram-канал "Медуза LIVE".

Горожане по очереди стоят у Александринской колонны с плакатом "Свободу Павлу Устинову".

Ранее аналогичная акция началась в Москве: там очередь из пикетирующих собралась у входа в администрацию президента. Среди выходящих подержать плакат граждан - коллеги Устинова по цеху.

Фото: "Медуза LIVE"

Актера приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом имеется видеозапись, доказывающая, что Устинов в мероприятии не участвовал, а спокойно стоял у метро в то время, как к нему подбежала группа нацгвардейцев и силой его задержала.

Также сегодня в поддержку Устинова высказался секретарь генсовета "Единой России" Александр Турчак, прибывший в Петербург на церемонию инаугурации Александра Беглова.

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