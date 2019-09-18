Активисты продолжают жаловаться на сжигание мусора под Колтушами

Представители общественной организации "Зеленый фронт" зафиксировали очередные признаки сжигания мусора в деревне Старая Колтушского района Ленобласти. Вредная для экологической обстановки практика в этой местности длится уже годами. С мрачной иронией активисты "отмечают" пятилетие существование проблемной свалки.

В сообщении подчеркивается, что за все это время сжигателей ловили "за руку", ставили специальный пост охраны и даже изымали технику, но, тем не менее, конца проблеме не видно.

Экологи наблюдают за участком территории в круглосуточном режиме и в очередной пытаются добиться активности от природоохранного ведомства.

Фотографии: "Зеленый фронт"

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