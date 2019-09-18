Представители ЦИК приехали в ИКМО "Озеро Долгое"

Член центральной избирательной комиссии Александр Кинев приехал в избирательную комиссию МО "Озеро Долгое". Кинев осмотрел опечатанную дверь избиркома и на данный момент слушает наблюдателей и кандидатов в муниципальные депутаты, которые рассказывают о происходящем в ИКМО.

Отметим, что после проведения единого дня голосования муниципалитет "Озеро Долгое" приобрел скандальную славу.

ИКМО "Озеро Долгое" успела отчитаться об исходе голосования - соответствующее объявление появилось на дверях комиссии 13 сентября. Согласно посланию комиссии, результаты волеизъявления граждан были опубликованы в местной газете 11 сентября, а итоги были подведены уже 10 сентября. Согласно выходным данным газеты, номер подписан в печать 10 сентября в 11:00. Однако, как следует из ГАС "Выборы", протоколы об итогах голосования были подписаны только после 23:00 10 сентября.

12 сентября полиция силой вынесла из здания ИКМО активиста Илью Шмакова, пытавшегося наблюдать за действиями сотрудников избирательной комиссии, и едва не сломала ему палец.

Центризбирком направил своих представителей в Приморский район Петербурга, прислушавшись к коллективному обращению партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко", которые опасаются серьезных подтасовок в ходе произошедшего пересчета голосов.

Елена Владыкина

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