В Купчино спустя год после начала работ разрешили строить хоккейную академию

Работы по строительству хоккейной академии имени Валерия Харламова на Пражской улице (Фрунзенский район), ведущиеся в течение последнего года, получили официальное разрешение от чиновников городского правительства, сообщает издание "Канонер".

Участок земли за домом № 10 принадлежит ООО "ФТК".

Сын знаменитого спортсмена Александр Харламов восторженно отзывается о проекте, говоря, что равных ему нет в таких хоккейных державах, как США и Канада.

Известно, что академию первоначально собирались построить не позднее сентября 2019 года.

В 1981 году титулованный советский хоккеист Валерий Харламов разбился в автокатастрофе вместе с женой. Ему было 33 года.