Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:26

РПЦ инициировала проверку материалов "московского дела" на предмет нарушений

фото ЗакС политика РПЦ инициировала проверку материалов "московского дела" на предмет нарушений

Руководство Русской православной церкви дало поручение правозащитному центру Всемирного русского народного собора (ВРНС) лично обстоятельно изучить дела всех фигурантов "московского дела" о "массовых беспорядках": священнослужители обеспокоены, что права молодых людей могли быть нарушены в судах.

Намерение высших религиозных чинов связано с появившимся накануне письмом православных священников в поддержку подсудимых.

"Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, правозащитному центру ВРНС поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса, и в случае в необходимости оказать им квалифицированную правовую помощь", - отмечается в комментарии религиозного ведомства.

Напомним, в рамках "московского дела" реальные сроки заключения по разным обвинениям уже получили 7 человек. Еще шестеро пребывают под следствием.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:22 Шульман нашла позитивные отличия "московского дела" лета 2019 года от "болотного"

12:20 Дело участника "массовых беспорядков" в Москве вернули в прокуратуру

17 сентября, 19:20 "Дождь": Покинувший Мосгордуму Метельский может получить пост советника Собянина

17 сентября, 15:59 Депутат Госдумы призвал Чайку опротестовать приговор Павлу Устинову

17 сентября, 13:30 Суд оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве

17 сентября, 11:15 Актеры и музыканты запустили флешмоб в поддержку осужденного Павла Устинова

16 сентября, 18:34 Защита фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова обжаловала его приговор в Мосгорсуде

16 сентября, 15:26 Песков о приговоре Устинову: Одно дело вряд ли скажется на доверии россиян к Росгвардии

16 сентября, 13:51 Парфенов: В Москве разорван неписаный договор между властью и обществом

16 сентября, 13:04 Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за вывихнутое плечо росгвардейца

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:48    
18:49 Ты сам повсюду суешь свою рожу троллячью, а им почему нельзя?

18:49    
С каких это пор попы стали вмешиваться в мирской суд ? Их дело - Высший суд. Не надо совать свои наглые морды в наши дела. У себя смотрите получше !

16:53    
Сам факт такого решения, независимо от его результатов, говорит о многом.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:57 В Москве полицейский застрелил коллегу при попытке себя задержать

19:48 Заступничество телеведущего Соловьева подсказало Шендеровичу, что Устинова скоро отпустят

19:43 Муниципал: Разинкова переизбрали главой МО «Звездное»   2

19:29 Более 140 тысяч пожилых людей обучат обращению с компьютером к 2025 году

19:05 Больше не врио  

18:57 Грудинин: Роспуск правительства станет отправной точкой для гражданского оптимизма

18:50 В Калининграде на "навальнистов" завели дела за участие в одиночных пикетах

18:37 Сокамерниками Павла Устинова стали бывшие полицейские   1

18:25 Губернатор Приморья запретил иностранцам работать на общественном транспорте

17:55 Перед началом отопительного сезона своей работы лишился глава всех ТЭЦ Петербурга

17:54 В СИЗО историк Юрий Дмитриев поработал над составлением книги   1

17:31 СПбГУ и Политех Харбина построят в Китае совместный кампус

17:31 Муниципал: Экс-глава "Волковского" пожаловался в прокуратуру на "тайное" заседание совета

17:22 Шульман нашла позитивные отличия "московского дела" лета 2019 года от "болотного"

16:55 Новый участок Красносельско-Калининской линии спроектируют за 743 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru