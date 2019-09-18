РПЦ инициировала проверку материалов "московского дела" на предмет нарушений

Руководство Русской православной церкви дало поручение правозащитному центру Всемирного русского народного собора (ВРНС) лично обстоятельно изучить дела всех фигурантов "московского дела" о "массовых беспорядках": священнослужители обеспокоены, что права молодых людей могли быть нарушены в судах.

Намерение высших религиозных чинов связано с появившимся накануне письмом православных священников в поддержку подсудимых.

"Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, правозащитному центру ВРНС поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса, и в случае в необходимости оказать им квалифицированную правовую помощь", - отмечается в комментарии религиозного ведомства.

Напомним, в рамках "московского дела" реальные сроки заключения по разным обвинениям уже получили 7 человек. Еще шестеро пребывают под следствием.