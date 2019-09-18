Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

16:41

Члена ЦИК не пустили в МО "Озеро Долгое"

фото ЗакС политика Члена ЦИК не пустили в МО "Озеро Долгое"

Члена Центральной избирательной комиссии Александра Кинева не пустили в здание муниципального совета МО "Озеро Долгое". Сотрудники не открыли Киневу дверь.

Представитель Центризбиркома прилетел в Петербург для выяснения ситуации с голосованием в ИКМО "Озеро Долгое". После инспектирования опечатанной двери избиркома Кинев направился в муниципалитет. Сотрудники совета не открыли члену ЦИК, но было заметно, как они выглядывают из окна, раздвигая вертикальные жалюзи.

Кинев уехал из муниципалитета, сообщив, что вопрос с выборами в МО "Озеро Долгое" обсудят на заседании Горизбиркома 19 сентября.

Центризбирком направил своих представителей в Приморский район Петербурга, вняв коллективному обращению партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко", которые всерьез опасаются масштабных фальсификаций в ходе произошедшего пересчета голосов.

IMG_2609.JPG (724 KB)

Фотография: Георгий Марков

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:55    
Весь действующий состав ИКМО под СУД ! Сколько можно издеваться над выборами и подставлять власть ?

19:54    
жаба против гадюки)

19:42    
Позорище. Какая-то жуликоватая икмо вертит на херу все права, законы и ЦИК.

19:25    
18:45 по каком закону?

19:08    
18:45 - опять отметился тролль, отмечающий для кураторов свои сообщения пробелами перед восклицательными и вопросительными знаками. "Знаток законов". А ничего, что воспрепятствование деятельности члена избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей, - уголовное преступление, ч.1 ст.141 УК? И никакой реакции правоохранительных органов.

18:59    
18:45 так смех в том что ЦИК или законов не знает или дурака включает, запуская уже который по счету десант и занимаясь иммитацией бурной деятельности

18:45    
Прежде чем "хехекать", изучите ДЕЙСТВУЮЩИЕ на данный момент российские законы. Ни ЦИК, ни ГИК не являются для ИКМО руководящими органами, исполнение указаний которых является обязательным для ИКМО. Обязатедьным является только решение СУДА. Изменяйте закон, а не занимайтесь тупым ехидным критиканством всех и вся. Надоели ! У вас вся жизнь в этом ? Несчастные !

16:52    
хе-хе-хе

16:51    
Удивительная бесхребетность федеральной власти. А где-же росгвардейцы с болгарками, ОМОН с автоматами, на худой конец - Беглов с лопатой?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:57 В Москве полицейский застрелил коллегу при попытке себя задержать

19:48 Заступничество телеведущего Соловьева подсказало Шендеровичу, что Устинова скоро отпустят

19:43 Муниципал: Разинкова переизбрали главой МО «Звездное»   2

19:29 Более 140 тысяч пожилых людей обучат обращению с компьютером к 2025 году

19:05 Больше не врио  

18:57 Грудинин: Роспуск правительства станет отправной точкой для гражданского оптимизма

18:50 В Калининграде на "навальнистов" завели дела за участие в одиночных пикетах

18:37 Сокамерниками Павла Устинова стали бывшие полицейские   1

18:25 Губернатор Приморья запретил иностранцам работать на общественном транспорте

17:55 Перед началом отопительного сезона своей работы лишился глава всех ТЭЦ Петербурга

17:54 В СИЗО историк Юрий Дмитриев поработал над составлением книги   1

17:31 СПбГУ и Политех Харбина построят в Китае совместный кампус

17:31 Муниципал: Экс-глава "Волковского" пожаловался в прокуратуру на "тайное" заседание совета

17:22 Шульман нашла позитивные отличия "московского дела" лета 2019 года от "болотного"

16:55 Новый участок Красносельско-Калининской линии спроектируют за 743 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru