Главу "Волковского" выбрали на "тайном" заседании

Новым главой МО "Волковское" стал депутат от "Единой России" Михаил Куренев. Выборы главы состоялись 18 сентября на заседани в здании администрации Фрунзенского района. Однако экс-глава "Волковского" Рамиль Яхин и несколько его коллег из числа избранных депутатов заявили ЗАКС.Ру, что их на это мероприятие не пригласили.

Об итогах заседания ЗАКС.Ру рассказал Михаил Куренев. По его словам, на заседании присутствовали 14 человек, из них примерно 12 проголосовали за него.

Депутат "Волковского" Геннадий Масенков (самовыдвиженец) рассказал ЗАКС.Ру, что его об этом заседании совета никто не уведомлял и попал он на него случайно. По его словам, он сегодня пришел в здание на Пражской улице, 46, где располагается администрация Фрунзенского района и ТИК № 23, чтобы сдать финансовую отчетность. Оказалось, что здесь же находятся и 13 его коллег из только что избранного совета "Волковского".

- Я приехал сдавать финансовый отчет, и так получилось, что мне коллега предложил получить удостоверение депутата у главы администрации Фрунзенского района. Так как глава якобы должен был принимать в актовом зале, я туда зашел. И там вдруг началось заседание совета муниципального образования "Волковское", - рассказал мундеп.

Масенков почти сразу покинул заседание, сочтя его нелегитимным. По его словам, руководили заседанием запред ТИК 23 и помощник депутата Госдумы Михаила Романова Константин Чернышев и Михаил Куренев.

- Я возмущен. Вчера всем депутатам позвонили и сказали прийти в четверг на заседание. И я бы не знал ничего о сегодняшнем заседании. Я сказал им, что я не понимаю, что происходит. Подошел к Куреневу и спросил, в курсе ли Яхин. Он сказал, что да. Но, видимо, это не так, - рассказал Масенков.

Прежний глава муниципалитета, единоросс Рамиль Яхин утверждает, что заседание совета и избрание нового главы официально было назначено на 19 сентября. Об этом Яхин уведомил и коллег, и соответствующие органы.

Приглашения на сегодняшнее мероприятие ни Яхин, ни еще шестеро избранных депутатов якобы не получали.

Куренев в свою очередь утверждает, что все депутаты "Волковского" были должным образом уведомлены о сегодняшней встрече. А вот о завтрашей он ничего не слышал.

- Мы уведомляли всех. Рамиль Анварович может говорить все, что хочет. Это его право, - заявил Куренев.

Экс-глава "Волковского" считает, что к сложившейся ситуации может иметь отношение глава Фрунзенского района Константин Серов. По его мнению, иначе бы заседание не проводилось в здании администрации.

- Это, наверно, захват власти. Нужно 11 голосов, чтобы избрать главу. Если это идет под давлением главы района, то бюджетники проголосуют, - считает Яхин.

Под "бюджетниками" он подразумевает тех депутатов, чьим основным местом работы являются госучреждения.

Новый глава "Волковского" Куренев заявил ЗАКС.Ру, что не видит ничего странного в том, что заседание прошло не в здании муниципалитета.

- В законе нигде не сказано, что заседание должно проходить в здании муниципалитета. Где получилось, там и провели, - объяснил он.

Рамиль Яхин сообщил ЗАКС.Ру, что если глава муниципалитета будет избран нечестным образом, то он может рассмотреть возможность сложения полномочий вместе со своими соратниками из совета.

В совет МО "Волковское" по итогам выборов 8 сентября избрались 10 самовыдвиженцев и 10 представителей партии "Единая Россия", из них семеро были депутатами и в прошлом созыве.

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