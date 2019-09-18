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17:22

Шульман нашла позитивные отличия "московского дела" лета 2019 года от "болотного"

фото ЗакС политика Шульман нашла позитивные отличия "московского дела" лета 2019 года от "болотного"

Политолог, специалист по выборам и законодательству Екатерина Шульман, глубоко погружавшаяся в детали уголовного дела о так называемых массовых беспорядках в Москве 27 июля, извлекла из него единственный положительный вывод: преследование демонстрантов сконструировано таким образом, что к делу уже технологически трудно "подшить" кого-то еще. Иными словами, в данном случае "колесу террора" некуда дальше катиться, и неприятных неожиданностей по этому делу ожидать вряд ли приходится.

"Это не одно общее дело, что хорошо, потому что при наличии центрального эпизода к нему можно пристегивать любое количество людей по принципу причастности. Вот это и есть механизм политического преследования, потому что оно может расширяться. Вот эта воронка, она расширяется - знакомые знакомых, то есть это такая сеть, она может расширяться, действительно, бесконечно", - указала она на факты в эфире авторской радиопрограммы.

В этом состоит коренное отличие нынешних репрессий о тех, что были применены по итогам акции 6 мая 2012 года и получили название "болотное дело", которое постоянно расширялось. Обращает внимание доцент РАНХиГС и на вынесенные фигурантам сроки: они сильно отличаются от тех, которых хотелось стороне обвинения.

"Изнутри это выглядит как перебрасывание горячей картошки, которая не должна остаться у меня в руках любой ценой — я ее буду скидывать. Судьи отказываются от таких дел. Есть относительно ограниченный корпус судей, которым такие дела передают", - заверила политолог.

Наиболее ярким примером такого "перебрасывания" для нее стал приговор актеру Павлу Устинову, которого посадили на 3,5 года по жалобе якобы пострадавшего омоновца: прокуратура просила 6 лет для него.

Летом 2019 года москвичи протестовали против недопуска до выборов в Мосгордуму их кандидатов по надуманным и политическим, по их мнению, причинам. Демонстрантов жестоко разгоняли ОМОН и Росгвардия.

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