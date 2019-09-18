СПбГУ и Политех Харбина построят в Китае совместный кампус

Санкт-Петербургский государственный университет и Харбинский политехнический университет намереваются реализовать совместный проект строительства объединенного российско-китайского кампуса на территории КНР, уведомила пресс-служба СПбГУ.

Соглашение подписали ректор отечественного вуза Николай Кропачев и президент ХПУ Чжоу Юй во время ХХ заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Под кампус отдадут площадь размером 60 тысяч квадратных метров, расположенную в историческом центре Харбина. Студгородок будет частично находиться в восстановленных исторических зданиях КВЖД и Генерального консульства Российской империи.

"На платформе кампуса активизируется общение между вузами России и Китая, а также их взаимодействие с правительством КНР", - отметил Юй.

К возведению комплекса зданий планируют приступить уже в следующем году и закончить его в течение двух лет. Ожидается, что после там смогут проживать и учиться полторы тысячи человек.