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Муниципал

17:31

Экс-глава "Волковского" пожаловался в прокуратуру на "тайное" заседание совета

фото ЗакС политика Экс-глава "Волковского" пожаловался в прокуратуру на "тайное" заседание совета

Рамиль Яхин, возглавлявший совет МО "Волковское" в прошлом созыве, направил обращение в генеральному, городскому и районному прокурорам с просьбой принять меры в отношении лиц, организовавших сегодня заседание совета муниципальных депутатов.

По мнению Яхина, заседание, проходившее 18 сентября в здании администрации Фрунзенского района, было незаконным.  Единоросс и бывший глава муниципалитета в своем обращении указывает, что вчера направлял в районную прокуратуру уведомление о проведении заседания совета 19 сентября. Однако, заседание состоялось 18-го числа, а самого Яхина на него не пригласили. На мероприятии главой муниципалитета был избран депутат от "Единой России" Михаил Куренев. 

Как утверждает Яхин и его коллега по совету Геннадий Масенков, о заседнии не были должным образом уведомлены семь недавно избранных депутатов. Куренев в свою очередь уверен, что его помощники всех оповестили. 

Яхин просит прокуратуру опротестовать решения, принятые на сегодняшнем заседании совета. 

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