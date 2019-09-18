Перед началом отопительного сезона своей работы лишился глава всех ТЭЦ Петербурга Совет директоров ТГК-1 в преддверие старта отопительного сезона в Петербурге решил досрочно прекратить полномочия начальника всех городских ТЭЦ Алексея Барвинка, передает "Фонтанка". Чиновник занимал свой пост с 2014 года. "На основании заявления Генерального директора ПАО «ТГК-1» Барвинка А.В., в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Барвинка Алексея Витальевича 29.09.2019 (последний рабочий день)", - говорится в сообщении руководства ТГК-1. Не так давно своего поста лишился генеральный директор "дочки" ТГК-1 "Теплосети Санкт-Петербурга" Игорь Стренадко. Его кресло занял Антон Свиридов. В состав ПАО "ТГК-1" входят 53 электростанции, расположенные в Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. 51,79% основного пакета акций принадлежит ООО "Газпром энергохолдинг", а 29,45% владеет финская компания Fortum Power and Heat Oy. В Петербурге компании принадлежат все 7 городских теплоэлектроцентралей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен