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18:25

Губернатор Приморья запретил иностранцам работать на общественном транспорте

фото ЗакС политика Губернатор Приморья запретил иностранцам работать на общественном транспорте

Глава Приморского края Олег Кожемяко подписал распоряжение, согласно которому иностранным гражданам воспрещается работать в транспортной сфере региона, уведомляет пресс-служба краевой администрации.

Начиная с 2020 года иностранцам будет запрещено садиться за руль городских и пригородных автобусов, трамваев, такси. Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, передвигающихся по туристическим и экскурсионным маршрутам.

В администрации Приморья полагают, что запрет поможет оптимизировать рынок труда в регионе и предоставит приоритет в трудоустройстве российским гражданам.

Добавим, ранее социологи "Левада-центра" выяснили, что 72% россиян выступают против притока иностранных рабочих.

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