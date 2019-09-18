Губернатор Приморья запретил иностранцам работать на общественном транспорте

Глава Приморского края Олег Кожемяко подписал распоряжение, согласно которому иностранным гражданам воспрещается работать в транспортной сфере региона, уведомляет пресс-служба краевой администрации.

Начиная с 2020 года иностранцам будет запрещено садиться за руль городских и пригородных автобусов, трамваев, такси. Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, передвигающихся по туристическим и экскурсионным маршрутам.

В администрации Приморья полагают, что запрет поможет оптимизировать рынок труда в регионе и предоставит приоритет в трудоустройстве российским гражданам.

Добавим, ранее социологи "Левада-центра" выяснили, что 72% россиян выступают против притока иностранных рабочих.