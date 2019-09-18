Разинкова переизбрали главой МО «Звездное»

Депутаты нового созыва муниципального совета МО «Звездное» на первом заседании, состоявшимся 17 сентября, избрали своим главой единоросса Максима Разинкова. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в муниципалитете.

19 из 20 мест в совете получили представители «Единой России», в том числе депутаты прошлого созыва Роман Москвин, Ильдар Зарипов, Сергей Зайцев, Алексей Денисов, Екатерина Густова, Ольга Глазунова, Константин Владимиров, Елена Васильева, Ирина Богомазова и Владимир Артамонов. Также мандат получил сын депутата ЗакСа Сергея Купченко Максим.

Единственным членом совета-неединороссом стал выдвигавшийся от ЛДПР скандально известный председатель ИКМО «Гагаринское» Алекси Цхададзе.

Разинков возглавляет МО «Звездное» с 2016 года.

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