Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

19:43

Разинкова переизбрали главой МО «Звездное»

фото ЗакС политика Разинкова переизбрали главой МО «Звездное»

Депутаты нового созыва муниципального совета МО «Звездное» на первом заседании, состоявшимся 17 сентября, избрали своим главой единоросса Максима Разинкова. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в муниципалитете.

19 из 20 мест в совете получили представители «Единой России», в том числе депутаты прошлого созыва Роман Москвин, Ильдар Зарипов, Сергей Зайцев, Алексей Денисов, Екатерина Густова, Ольга Глазунова, Константин Владимиров, Елена Васильева, Ирина Богомазова и Владимир Артамонов. Также мандат получил сын депутата ЗакСа Сергея Купченко Максим.

Единственным членом совета-неединороссом стал выдвигавшийся от ЛДПР скандально известный председатель ИКМО «Гагаринское» Алекси Цхададзе. 

Разинков возглавляет МО «Звездное» с 2016 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:01    
Сколько голосов им, сукам, приписали: кому 200, кому 500 и это на каждом участке.

19:59    
Теперь мы его посадим! Небольшой аудит, и сидеть ему долго.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:44 ЦИК проинспектировал закрытые двери "Озера Долгого"

20:56 Профессор Соловей рассказал, за что поплатился экс-министр Улюкаев   1

20:04 Активиста "бессрочки" задержали возле места празднования инаугурации Беглова

19:57 В московском метро подозреваемый во взятке полицейский застрелил коллегу

19:48 Заступничество телеведущего Соловьева подсказало Шендеровичу, что Устинова скоро отпустят

19:43 Муниципал: Разинкова переизбрали главой МО «Звездное»   2

19:29 Более 140 тысяч пожилых людей обучат обращению с компьютером к 2025 году

19:05 Больше не врио     3

18:57 Грудинин: Роспуск правительства станет отправной точкой для гражданского оптимизма

18:50 В Калининграде на "навальнистов" завели дела за участие в одиночных пикетах

18:37 Сокамерниками Павла Устинова стали бывшие полицейские   1

18:25 Губернатор Приморья запретил иностранцам работать на общественном транспорте

17:55 Перед началом отопительного сезона своей работы лишился глава всех ТЭЦ Петербурга

17:54 В СИЗО историк Юрий Дмитриев поработал над составлением книги   1

17:31 СПбГУ и Политех Харбина построят в Китае совместный кампус

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru