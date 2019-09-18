В московском метро подозреваемый во взятке полицейский застрелил коллегу

На столичной станции метрополитена "Рязанский проспект" один полицейский, пытаясь задержать своего коллегу по подозрению в получении взятке, получил смертельную пулю, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компетентный анонимный источник.

"В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен", - рассказали агентству.

Операция проводилась силами отдела по охране московского метрополитена. Убийцу успели задержать при помощи дополнительных сил полиции. В настоящее время изучаются обстоятельства инцидента в подземке.