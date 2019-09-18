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Новости

20:56

Профессор Соловей рассказал, за что поплатился экс-министр Улюкаев

фото ЗакС политика Профессор Соловей рассказал, за что поплатился экс-министр Улюкаев

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, известный своими "инсайдами", говоря о лояльности как о важнейшем качестве современного чиновника, в качестве иллюстрации своей правоты привел пример осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Профессор утверждает, что его отправили в места заключения вовсе не за взятку, которая была в чистом виде провокацией, а за вольнодумство, которое ему не удалось скрыть от заинтересованных лиц.

"Улюкаева "обнесли", дело сфабриковали, скомпилировали. Прослушки даже не телефонных его разговоров, а его разговоров "под хмельком" с рядом личностей. С помощью этой компиляции его представили как человека абсолютно нелояльного Владимиру Владимировичу, а он может простить что угодно, кроме этого, даже некомпетентность, которую он прощал, например, бывшему питерскому губернатору Полтавченко", - рассказал он в интервью YouTube-каналу  "Главтема народ".

По словам Соловья, во избежание неприятностей чиновники, особенно высокопоставленные, должны постоянно твердить как мантру, по поводу и без повода, что президент Владимир Путин - гений.

Улюкаева арестовали в 2016 году  в момент получения взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина в ставшей мемом "корзинке с колбасками". Бывший министр отбывает восьмилетний срок в тверской колонии, где работает библиотекарем.

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21:22    
Полтавченко Соловей зря приплел ! Еще вспомним этого усача добрым словом ! А вот Рогозин, в качестве преданности дурака, самое то. Сечин с Миллером тоже прекрасно подошли бы. Менеджеризм их настолько эффективен, что рук из бюджета уже не вынимают !

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