Силовики проводят обыск у экс-издателя The New Times Ирены Лесневской

Представители правоохранительных органов приехали с обыском к бывшему издателю журнала The New Times и сооснователю телеканала РЕН ТВ Ирене Лесневской, сигнализировала у себя в Twitter профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева.

"У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках (Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК. 30 минут назад позвонила ее помощница. Никаких подробностей больше не знаю", - написала Качкаева.

На данный момент конкретной информации о том, с чем может быть связан обыск, нет.

Обвновлено в 9:45.

"Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Пока не нервничаем", - написала Качкаева позднее.