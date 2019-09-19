Бизнес-омбудсмен решил создать "черный список" российских судей

Экс-кандидат в президенты России, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что готовится создать "черный список" судей.

По его замыслу, будет созвана "специальная экспертная группа", которая будет оценивать вердикты, вынесенные служителями Фемиды.

"Незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения", - пояснил свою идею Титов.

Омбудсмен уверен, что следует добиваться сменяемости и выборности судей.

"Мы не раз предлагали Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров. В общем тех, кто прошел большую правовую школу, а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах. Но Верховный суд никак не реагирует", - сетует Титов.

Заявление уполномоченный сделал в свете протестный акций, главным требованием которых является свобода актеру Павлу Устинову. Титов уверен, что молодой человек ничего не нарушил, что, впрочем, не помешало ему получить реальный срок.

Устинова осудили на 3,5 года колонии за якобы вывих плеча, который он причинил одному из набросившихся на него росгвардейцев в ходе протестной акции 3 августа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Публично за актера заступились множество известных персон и даже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Устинов своей вины не признает, заявляя, что не оказывал сопротивления при грубом задержании.