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Муниципал

10:45

Горизбирком перевезет бюллетени ИКМО "Озеро Долгое" в ГИК

фото ЗакС политика Горизбирком перевезет бюллетени ИКМО "Озеро Долгое" в ГИК

Городская избирательная комиссия на заседании 19 сентября приняла решение перевезти бюллетени из ИКМО "Озеро Долгое" в здание ГИК, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Члены Горизбиркома решили изъять документы из муниципального избиркома для того, "чтобы решить конфликтную ситуацию".

Член ГИК от Партии Роста Алексей Березин предложил перевезти бюллетени из ИКМО "Озеро Долгое", если есть нарушения в хранении мешков с ними.

Представитель ЦИК Александр Кинев, который накануне специально прилетел из Москвы из-за ситуации в муниципалитете, предложил в любом случае перевезти бюллетени, чтобы разрешить конфликт. Вчера Киневу, напомним, в помещение ИКМО попасть не удалось.

Добавим, сегодня с самого утра в "Озере Долгом" было неспокойно: на месте дежурили "спортсмены", не дававшие никому пройти в помещение комиссии. Лишь только после того, как на место приехали пожарные и полиция, страсти удалось немного "остудить".

Елена Владыкина

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