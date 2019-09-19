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11:06

Радикальный публицист Борис Стомахин вышел на свободу

фото ЗакС политика Радикальный публицист Борис Стомахин вышел на свободу

Радикальный политический публицист Борис Стомахин, несколько раз осужденный по "экстремистским" статьям УК, освободился из исправительной колонии в Саратовской области, где отбывал срок за призывы к терроризму, поделился с "МБХ медиа" адвокат "Правозащиты Открытки" Роман Качанов.

"Он только что освободился, мы сейчас находимся вместе с ним. Он сейчас разговаривает по телефону со своими знакомыми и друзьями", - сообщил защитник.

Напомним, в 2015 году Стомахин получил за свою журналистскую и блогерскую деятельность, в которой суд усмотрел призывы к терроризму, семь лет колонии строгого режима, и это был уже его третий срок.

В мае 2018 года Европейский суд по правам человека обязал российское государство выплатить Стомахину компенсацию в 12,5 тысяч евро. Суд пришел к выводу, что в деле публициста нарушена ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая обеспечивает свободу выражения той или иной точки зрения. При этом Страсбургский суд не стал отрицать, что в текстах автора присутствует явное оправдание террористической деятельности.

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