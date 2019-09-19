Радикальный публицист Борис Стомахин вышел на свободу

Радикальный политический публицист Борис Стомахин, несколько раз осужденный по "экстремистским" статьям УК, освободился из исправительной колонии в Саратовской области, где отбывал срок за призывы к терроризму, поделился с "МБХ медиа" адвокат "Правозащиты Открытки" Роман Качанов.

"Он только что освободился, мы сейчас находимся вместе с ним. Он сейчас разговаривает по телефону со своими знакомыми и друзьями", - сообщил защитник.

Напомним, в 2015 году Стомахин получил за свою журналистскую и блогерскую деятельность, в которой суд усмотрел призывы к терроризму, семь лет колонии строгого режима, и это был уже его третий срок.

В мае 2018 года Европейский суд по правам человека обязал российское государство выплатить Стомахину компенсацию в 12,5 тысяч евро. Суд пришел к выводу, что в деле публициста нарушена ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая обеспечивает свободу выражения той или иной точки зрения. При этом Страсбургский суд не стал отрицать, что в текстах автора присутствует явное оправдание террористической деятельности.