Экс-издатель The New Times Лесневская опровергла информацию об обысках на ее даче

Бывший издатель The New Times, сооснователь телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская заявила, что правоохранители не проводили обыски на ее даче, а приехали из-за сработавшей тревожной кнопки, передает ТАСС.

«У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке. Можете дезавуировать эту информацию [об обысках]», - сказала Лесневская.

Ранее журналистка Анна Качкаева со ссылкой на помощницу Лесневской сообщила, что у экс-издателя The New Times идет обыск на даче в Шмеленках. Затем Качкаева по просьбе сына Лесневской удалила пост об обысках, сообщив, что Лесневская в порядке.