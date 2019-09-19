В калининградской поликлинике начали выдавать талоны с опцией "Просто спросить"

В Калининграде в поликлинике при городской больнице №3 в терминале, который выдает талончики на приём к какому-либо специалисту или в регистратуру, появилась опция "Просто спросить", поделились с РИА "Новости" представители местного Минздрава.

Новая функция успешно работает уже две недели.

"За это время ею воспользовались более 500 граждан. После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора. Опция пользуется большой популярностью", - отмечается в послании ведомства в Facebook.

Как уточнили в калининградском Минздраве опция "Просто спросить" успешно работает и в других российских поликлиниках.