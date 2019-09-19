Власти Москвы согласовали митинг 28 сентября в поддержку политзаключенных

Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку политзаключенных, в частности, осужденных фигурантов «московского дела» на проспекте Сахарова, сообщил в Twitter один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов.

Митинг согласован на 28 сентября с 15:00 у дома 9 по проспекту Сахарова. Численность участников – до 20 тысяч человек.

Семеро фигурантов «московского дела» были приговорены к реальным срокам по обвинению в нападении на полицейских на акциях протеста 27 июля и 3 августа. Последнего из них – Павла Устинова – приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро и к нему самому применяли физическую силу.

Приговор Устинову вызвал возмущение общественности. За него заступились многие актеры, шоумены, музыканты, журналисты – даже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с ходатайством об изменении меры пресечения Устинову до апелляции.