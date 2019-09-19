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12:41

Профсоюз журналистов потребовал закрыть "московское дело"

фото ЗакС политика Профсоюз журналистов потребовал закрыть "московское дело"

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал коллективное заявление с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов "московского дела" и освободить всех уже осужденных участников разбирательства.

"Мы присоединяемся к голосу других возмущенных граждан и организаций и требуем немедленно прекратить „московское дело“, как и другие дела против свободы слова и собраний. Все узники совести должны быть освобождены, а те, кто фабриковал против них дела, должны понести справедливое наказание", - манифестируют авторы послания.

Журналисты напомнили, что во время заседаний приставы нарочно не пускали в зал прессу, ограничивали съемку. Также во время самих акций протеста работники СМИ сами нередко оказывались в числе задержанных.

Ни один из силовиков, участвовавших в грубых задержаниях, так и не понес никакого наказания, отмечают авторы письма.

"При этом граждан, дотронувшихся до силовиков или просто выходивших на мирные акции протеста, судят максимально жестко, фальсифицируя доказательства и принимая в качестве истины лжесвидетельства, произвольно и необоснованно применяя к ним тяжелые уголовные статьи о массовых беспорядках, насилии в отношении силовиков, неоднократных нарушениях правил акций, призывах к экстремизму и разжигании ненависти с угрозой насилия", - указывают в профсоюзе.

Напомним, в рамках "московского дела" реальные сроки заключения по разным обвинениям уже получили 7 человек. Еще шестеро пребывают под следствием.

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12:54    
Необходимо расследовать: кто конкретно принимал решение о незаконных массовых задержаниях с применением грубого насилия в Москве? Пока этого не хочет делать СК, но, может быть, это выяснят журналисты?

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