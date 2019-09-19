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13:14

В Москве задержали директора ФБК Ивана Жданова

фото ЗакС политика В Москве задержали директора ФБК Ивана Жданова

Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова у его дома, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела фонда Вячеслав Гимади.

Причины задержания пока не сообщаются.

Ранее в конце августа в отношении Жданова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Связано это было с тем, что он не удалял публикации с фильмом-расследованием «Он вам не Димон». В ФБК объясняли, что не могут этого сделать, поскольку расследование опубликовано на личном YouTube-канале Алексея Навального.

Обновлено 13:25: Соратник Навального Леонид Волков предположил, что задержание Жданова может быть связано с протестами в Москве в июле-августе. Жданов был незарегистрированным кандидатом на выборах в Мосгордуму. Волков напомнил, что других кандидатов – Илью Яшина, Юлию Галямину и Константина Янкаускаса – по несколько раз арестовывали по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга) за разные акции. Жданов при этом был арестован дважды. Волков предположил, что для директора ФБК «припасли» протоколы на будущее.

В середине августа Жданова в очередной раз арестовали на 10 суток, пока он отбывал другой арест, в 15 суток. Однако когда он вышел из спецприемника, его не задержали и не доставили для отбытия следующего наказания.

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