Депутат-коммунист Мосгордумы выступил за репрессии "в отношении мерзопакостных людей во власти"

Кандидат на пост зампреда Мосгордумы, коммунист Николай Губенко выступил с трибуны во время заседания столичного парламента нового созыва и в течение некоторого времени хвалил Иосифа Сталина и советскую власть, завершив пассаж порицанием протестных митингов.

"Я коммунист на генетическом уровне! Никто из властных структур во все времена, начиная с императорской России, не заботился о детстве и молодежи так, как во времена Иосифа Сталина. Да, я за репрессивность в отношении мерзопакостных людей во власти", - декламировал Губенко, не пояснив, впрочем, кого он имел в виду.

Говоря о протестных мероприятиях, представитель компартии заявил, что, по его ведому, в России хватило и митингов в 90-х годах, после которых "страну, вторую по мощности, похоронили без почестей".

Напомним, Николай Губенко избрался депутатом по 37-му округу Москвы. Его кандидатура присутствовала в списке для "Умного голосования" Алексея Навального. Примечательно, но в этом же округе голосовал и Владимир Путин.