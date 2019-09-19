Омича оштрафовали за ругательство в адрес Путина

Советский районный суд Омска постановил, что 31-летний местный житель, чье имя не называется, оскорбил власть, опубликовав в социальной сети комментарий хамского содержания в адрес Владимира Путина, информирует "МБХ медиа".

Мужчину признали виновным, инкриминировав ст. 20.1 КоАП и назначив штраф в размере 30 тысяч рублей. Суд установил, что в посте омича, адресованном президенту, содержались "ругательные и оскорбительные слова". В то же время местные СМИ пишут, что нецензурной лексики в публикации не было.

Ранее, напомним, в отношении жителя Кузбасса, сравнившего "Единую Россию" с чумой, закрыли дело о неуважении к власти.