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Муниципал

14:31

Член ГИК Жданова не увидела следов вскрытия мешков с бюллетенями в ИКМО "Озеро Долгое"

фото ЗакС политика Член ГИК Жданова не увидела следов вскрытия мешков с бюллетенями в ИКМО "Озеро Долгое"

В стенах избирательной комиссии муниципалитета "Озеро Долгое" члены Горизбиркома Марина Жданова, Екатерина Фесик, Юрий Кузьмин и представитель ЦИК Александр Кинев продолжают принимать и подсчитывать мешки с бюллетенями избирателей, информирует корреспондент ЗАКС.Ру.

Между тем кандидаты в мундепы и наблюдатели заметили ещё до начала подсчета, что на большинстве мешков с документами нет пломб и печатей. "Оппозиционные" участники процесса считают, что их могли вскрыть, а потом вновь замотать скотчем.

Жданова просит собравшихся процесс не комментировать и не мешать ей, заявляя, что сама она следов повреждения не узрела.

"Давайте не будем усложнять мне задачу", - требует член ГИК. 

В свою очередь возмущенные кандидаты планируют обращаться в суд. Они утверждают, что в их распоряжении есть видеозаписи, на которых видно, что на пакеты с отдельных неопломбированных участков в ночь на 9 сентября пломбы ставили.

Ранее сегодня ГИК решил увезти из оскандалившегося округа бюллетени в Горизбирком.

ozero_dolg_byullet1.jpg (154 KB)

Процесс погрузки бюллетеней из ИКМО "Озеро Долгое"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:14    
Мешки уже другие. Бюллетени переложили и заново опечатали мешки.

15:02    
Ворон ворону...

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