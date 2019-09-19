"Подставила весь театр": Пермской актрисе грозили увольнением за речь в поддержку Устинова на сцене

Актриса пермского "Театра-театра" Дарья Егорова известила, что худрук учреждения Борис Мильгам заявил, что увольняет её за речь в поддержку Павла Устинова, произнесенную ей сразу после премьеры спектакля. Однако сам Мильгам сообщил, что упразднять девушку никто не собирается.

"Вчера у нас в театре была премьера, открытие сезона. Мы прекрасно отыграли спектакль, все зрители были счастливы, и после всех поклонов я вышла и выступила в поддержку Павла Устинова. В чем зритель меня поддержал. И вот как только я зашла за кулисы, режиссер спектакля начала орать на меня: "Кто ты такая, что можешь все это говорить, ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник". Никто из актеров меня не поддержал", - рассказала Егорова на просторах своего Facebook.

После этого актрису вызвал "на ковер" Мильграм, который уведомил девушку, что её выводят из пьесы с последующим увольнением.

"Говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра. Ни в каком законе не написано, что я не имею права говорить что-то после поклона. Говорила я от своего лица, о чем художественный руководитель попросил передать СМИ. Возможно, я действительно никто. Но я гражданин своей страны. Свободу Павлу Устинову", - подытожила пассаж Егорова.

В беседе с корреспондентом "АиФ - Пермь" Мильгам уточнил, что считает поведение актрисы некорректным, поскольку, на его взгляд, в момент ее выступления спектакль все еще продолжался, однако при этом увольнять ее не будут.

Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро и к нему самому применяли физическую силу.

Приговор Устинову вызвал возмущение общественности. За него заступились многие актеры, шоумены, музыканты, журналисты – даже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с ходатайством об изменении меры пресечения Устинову до апелляции.