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15:49

Рэпер Оксимирон проводит чтения "Сядь за текст" в поддержку фигурантов "московского дела"

фото ЗакС политика Рэпер Оксимирон проводит чтения "Сядь за текст" в поддержку фигурантов "московского дела"

Рэпер Оксимирон проводит на своем YouTube-канале прямую трансляцию чтений «Сядь за текст», участники которых зачитывают отрывки из классической литературы и получают за это «приговоры».

Оксимирон анонсировал эти чтения накануне. На мероприятии были 300 мест для совершеннолетних зрителей, регистрация была бесплатной. Чтения проводятся в поддержку фигурантов «московского дела».

Чтения открыл сам Оксимирон, зачитав монолог Чацкого из комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова. Актеры также зачитывали отрывки из произведений Александра Герцена, Сергея Есенина, Джорджа Оруэлла, Махатмы Ганди, Вольтера, Александра Пушкина, Льва Толстого, Николая Гоголя и многих других. «Судья» классифицирует эти отрывки как нарушения статей административного и уголовного кодекса и зачитывает предусмотренные этими статьями наказания.

В рамках «московского дела» к реальным срокам лишения свободы приговорены семь человек. Их обвинили в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов во время акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.

Среди вменяемых им нарушений – прикосновение к шлему росгвардейца, бросок урны в сторону правоохранителей, захват руки силовика. При этом в отношении правоохранителей, применявших спецсредства при задержании, дела не возбуждены, виновные не найдены. Между тем до и во время акций протеста людям при задержании разбивали головы, ломали ноги, оставляли гематомы. 10 августа один из правоохранителей ударил в живот задержанную им девушку.

Последний осужденный – Павел Устинов, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов спокойно стоял у метро и к нему самому применяли физическую силу.

Приговор Устинову вызвал возмущение общественности. За него заступились многие актеры, шоумены, музыканты, журналисты – даже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с ходатайством об изменении меры пресечения Устинову до апелляции.

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17:23   ...  
Поскольку от рэпа, отечественного в особенности, адекватных людей только тошнит, "творчество" этого автора адресовано сугубо маргиналам, ну и еще идиотам

16:17    
Это о Егоре Жукове, которому сшить дело по 212 ст. УК РФ (участие в массовых беспорядках) не удалось. И, чтобы защитить собственную глупую голову от последствий, шьют "экстремизм" за ролики и тексты в интернете, используя неквалифицированных, но услужливых "как бы экспертов".

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