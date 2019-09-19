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16:25

Защита осужденного по "дадинской" статье Константина Котова просит изменить ему меру пресечения

фото ЗакС политика Защита осужденного по "дадинской" статье Константина Котова просит изменить ему меру пресечения

Адвокаты москвича Константина Котова ходатайствовали об изменении ему меры пресечения, поделился сотрудник фонда "Общественный вердикт" Эльдар Гароз с "МБХ медиа".

"Мы подали ходатайства в прокуратуру Москвы, в Мосгорсуд и в Тверской суд Москвы. Просим изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Надеемся, что рассмотрение пройдет уже в понедельник-вторник", - сообщил Гароз.

5 сентября Котова приговорили 4 годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга ("дадинская" ст. 212.1 УК РФ). Суд также постановил, что следует уничтожить принадлежащие мужчине вещи - книгу авторства Михаила Ходорковского и браслет с надписью "Слава героям! Богдан Небылица".

 

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17:25    
За Котова попросила "глубинная", как это модно стало с некоторых пор говорить, церковь и патриархия, побурчала о "политическом" заявлении священников, но по существу возражать не стала. Скорее всего его выпустят.

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