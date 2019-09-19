Защита осужденного по "дадинской" статье Константина Котова просит изменить ему меру пресечения

Адвокаты москвича Константина Котова ходатайствовали об изменении ему меры пресечения, поделился сотрудник фонда "Общественный вердикт" Эльдар Гароз с "МБХ медиа".

"Мы подали ходатайства в прокуратуру Москвы, в Мосгорсуд и в Тверской суд Москвы. Просим изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Надеемся, что рассмотрение пройдет уже в понедельник-вторник", - сообщил Гароз.

5 сентября Котова приговорили 4 годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга ("дадинская" ст. 212.1 УК РФ). Суд также постановил, что следует уничтожить принадлежащие мужчине вещи - книгу авторства Михаила Ходорковского и браслет с надписью "Слава героям! Богдан Небылица".