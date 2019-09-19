"Требуем, чтобы его немедленно освободили": Коллектив ТЮЗа вступился за Устинова

Коллектив петербургского Театра юного зрителя им. Брянцева в конце одной из постановок обратился к сидевшим в зале зрителям с просьбой не оставаться равнодушными и поддержать Павла Устинова и других фигурантов "московского дела". Видеозапись приводит "Дождь".

"Мы требуем, чтобы освободили всех фигурантов этого политического дела. Дорогие зрители, давайте не будем молчать и не будем бояться, потому что это приговор не только для тех ребят, это приговор для нас. Потому что завтра на их месте может оказаться любой из нас", - декламировал под бурные аплодисменты один из актеров.

Напомним, в рамках "московского дела" реальные сроки заключения по разным обвинениям уже получили 7 человек. Еще шестеро пребывают под следствием.

Павла Устинова осудили на 3,5 года за якобы вывих плеча росгвардейцу. Дело вызвало широкий общественный резонанс, поэтому прокуратура решила обратиться в Мосгорсуд с ходатайством об изменении меры пресечения актеру до апелляции.